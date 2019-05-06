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كاسياس يغادر المستشفي بصحة جيدة

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:50 م
كاسياس يغادر المستشفي بصحة جيدة
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غادر إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي مستشفي سي يو في التي كان يتعالج فيها في الأيام الماضية بعدما تم إجراء قسطرة له في القلب يوم الأربعاء الماضي.

وقال كاسياس في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: أنا أشعر بحالي أفضل وأنا سوف احتاج للراحة لبضعة أشهر ولا أهتم وأهم شيء أنا موجود هنا.

وختم كاسياس تصريحاته القصيرة: أنا متحمس لأني اتحدث وأنت تشاهدني.

ونجا كاسياس من الموت يوم الأربعاء الماضي بعدما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة في تدريبات بورتو.

وبحسب الصحافة الإسبانية فأن كاسياس قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد عملية القسطرة في القلب.


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