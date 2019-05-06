أسامة الأزهري يقدم "شموس في سماء الأزهر" على 3 محطات إذاعية

يقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، برنامج "شموس في سماء الأزهر"، على إذاعة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم ، وإذاعة صوت العرب، على مدار شهر رمضان الكريم.





وقال محمود محجوب، المخرج باذإعة البرنامج العام، إن فكرة البرنامج جاءت بعد صدور موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" للدكتور أسامة الأزهري، والتي صدرت عن مكتبة الإسكندرية خلال معرض ‬الكتاب الأخير.





وأضاف: تحدثت مع د. أسامة الأزهري لتحويل الموسوعة التي تحتوي على ٣ آلاف عالم، من أعلام الأزهر إلى برنامج وثائقي إذاعي بصوته.





وأوضح أن الإذاعة اقترحت إذاعته أيضا على إذاعة صوت العرب، وإذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى البرنامج العام نظرا لأهميته ونشره سير علماء الأزهر في الوطن العربي ودول العالم الإسلامي وأهم المحطات في حياتهم ومدي حرصهم على أوطانهم ودينهم وسماحتهم ووسطيتهم.





وانتهت أخبار ماسبيرو، اليوم، من تسجيل ومونتاج الجزء الأول من البرنامج والذي يذاع الخامسة والربع عصرا يوميا على البرنامج العام.





وتتناول حلقات برنامج شموس في سماء الأزهر سيرة العديد من أعلام الأزهر، الذين استقبلتهم مصر على أرضها وتلقوا العلم الكبير فيها ومنهم العلامة مصطفى بن خليل من تونس، والشيخ محمود نشاية من لبنان، ومحمد كامل بن مصطفى مفتي الديار الليبية، والسلطان السيد علي بن السلطان عمر بن الأمير حسن، سلطان جزر القمر، وأول عالم قمري تخرج من الأزهر، وغيرهم من سائر البلدان العربية.



