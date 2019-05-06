محمد رمضان يتصدر "جوجل" في السعودية بـ"زلزال"
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:46 م
الفجر الفني
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تصدر النجم محمد رمضان، ترند "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، قبل إذاعة حلقات المسلسل "زلزال"، خاصة مع البداية القوية للمسلسل الذي تحول الي حديث المنصات الإليكترونية والسوشيال ميديا.
تدور أحداث المسلسل حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.
"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر. من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام.
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