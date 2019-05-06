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موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 1440

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:39 م
موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 1440
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في السطور التالية نقدم لكم إمساكية بموعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم الموافق 6-5-2019 ميلاديا و1رمضان 1440 هجريا بمختلف محافظات مصر

موعد آذان المغرب في أول أيام رمضان 2019 بالمحافظات كالتالي:

القاهرة
آذان المغرب 6:35 مساء.

الإسكندرية
آذان المغرب 6:43 مساء.

الجيزة
آذان المغرب 6:36 مساء.

أسيوط
آذان المغرب 6:33 مساء.

بني سويف
آذان المغرب 6:34 مساء.

الفيوم
آذان المغرب 6:36 مساء.

دمياط
آذان المغرب 6:35 مساء.

الغربية
موعد آذان الفجر الساعة 3:29 صباحا، وآذان المغرب 6:37 مساء.

قنا
موعد آذان الفجر الساعة 3:37 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.

الأقصر
موعد آذان الفجر الساعة 3:39 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.

شرم الشيخ
موعد آذان الفجر الساعة 3:26 صباحا، وآذان المغرب 6:20 مساء.

العريش
موعد آذان الفجر الساعة 3:18 صباحا، وآذان المغرب 6:27 مساء.
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