موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 1440
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:39 م
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في السطور التالية نقدم لكم إمساكية بموعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم الموافق 6-5-2019 ميلاديا و1رمضان 1440 هجريا بمختلف محافظات مصر
موعد آذان المغرب في أول أيام رمضان 2019 بالمحافظات كالتالي:
القاهرة
آذان المغرب 6:35 مساء.
الإسكندرية
آذان المغرب 6:43 مساء.
الجيزة
آذان المغرب 6:36 مساء.
أسيوط
آذان المغرب 6:33 مساء.
بني سويف
آذان المغرب 6:34 مساء.
الفيوم
آذان المغرب 6:36 مساء.
دمياط
آذان المغرب 6:35 مساء.
الغربية
موعد آذان الفجر الساعة 3:29 صباحا، وآذان المغرب 6:37 مساء.
قنا
موعد آذان الفجر الساعة 3:37 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.
الأقصر
موعد آذان الفجر الساعة 3:39 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.
شرم الشيخ
موعد آذان الفجر الساعة 3:26 صباحا، وآذان المغرب 6:20 مساء.
العريش
موعد آذان الفجر الساعة 3:18 صباحا، وآذان المغرب 6:27 مساء.
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