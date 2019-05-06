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محافظ كفر الشيخ يناقش حركة رؤساء القرى الصادرة مؤخراً بمطوبس

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:46 م
محافظ كفر الشيخ يناقش حركة رؤساء القرى الصادرة مؤخراً بمطوبس
جانب من اللقاء
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الفجر
 
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حركة رؤساء القري الصادرة مؤخرًا وما أثير حولها من جدل، والتأكد من أنها أفضل حركة تم تنفيذها ولا يمكن تبديل ما تم اعلانه، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقًا للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ان كل ما قيل عن الحركة في مركز ومدينة مطوبس غير حقيقي وتم معرفة أسبابه وسيتم مجازاة من روج هذه الشائعات.

وأضاف المحافظ، أن الحركة تضمنت رؤساء القرى بمركز ومدينة مطوبس 5 قري وهم " قدري حسن محمد ناصر، رئيسًا لقرية الجزيرة الخضراء، سامح أبو السعود سحلول، رئيساُ لقرية بنى بكار، آيات محمد محمد فتح الباب، رئيسًا لقرية البصراط، عمر عبد الفتاح عبد السميع الزعيقى، رئيسًا لقرية منية المرشد، شرف الدين سعد مسعد حمام، رئيسًا لقرية برمبال ".

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، وبدراوي هواري، مدير إدارة المجالس واللجان، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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