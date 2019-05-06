ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ قنا: رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والإنجاز وقضاء حوائج الناس

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:46 م
محافظ قنا: رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والإنجاز وقضاء حوائج الناس
Advertisements
طباعة
بسام عبدالحميد
 
Advertisements
صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه قام بالمرور على إدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاطمئنان على حسن سير العمل داعيا الله ان يعيده علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.

كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات