اليوم.. إنجي المقدم ضيفة "رسايل" مع جيهان عبد الله على "نجوم إف.إم"

تحل النجمة إنجى المقدم ضيفة على برنامج "رسايل"، اليوم الاثنين، مع جيهان عبدالله على "نجوم إف.إم"، فى حلقة خاصة، وتبعث خلال الحلقة عدة رسائل لأصدقائها وأسرتها ومحبيها وأيضا رسائل لمنافسيها.

ويذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.

يذكر ان إنجى المقدم تشاكر حاليا ف مسلسل "ولد الغلابة"، مع أحمد السقا، وعدد من النجوم ومن إخراج محمد سامى، ويتم عرضه خلال شهر رمضان الحالى.