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"كلبش 3" يتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:39 م
كلبش 3 يتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية
كلبش 3
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الفجر الفني
 
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تصدر النجم أمير كرارة، ترند "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، قبل إذاعة حلقات مسلسل "كلبش3"، خاصة مع البداية القوية للمسلسل الذي تحول الي حديث المنصات الإليكترونية والسوشيال ميديا.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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