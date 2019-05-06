الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الأول





سجلت الودائع المصرفية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنحو 1.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2019، بزيادة قيمتها 27.89 مليار ريال.





وارتفع إجمالي حجم الودائع المصرفية بالمملكة، وفقا لمسح لـ"مباشر"، يستند لبيانات حديثة مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 1.628 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.601 تريليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.





وجاء الارتفاع بحجم الودائع المصرفية في المملكة بالربع الأول من 2019 مع زيادة قيمة الودائع تحت الطلب تمثل 63.4 بالمائة من إجمالي الودائع بالربع الأول – بنسبة 2.2 بالمائة، وبما يعادل 22.33 مليار ريال.





وبلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1.033 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها البالغة 1.011 تريليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.





وسجلت كذلك الودائع شبه النقدية ارتفاعا نسبته 6.3 بالمائة بالربع الأول من العام 2019؛ لتصل إلى 169.75 مليار ريال، مقارنة بـ 159.62 مليار ريال بالربع المقابل من 2018، بزيادة 10.13 مليار ريال.





وفي المقابل، تراجعت قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 1.1 بالمائة، وبما يعادل 4.57 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2018، لتبلغ 425.53 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 430.11 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.





وعلى أساس ربعي، انخفضت قيمة الودائع بنحو 2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018)، والتي بلغت خلاله 1.661 تريليون ريال، لتتراجع بقيمة 32.42 مليار ريال.





وعلى مستوى الائتمان المصرفي بالمملكة، شهد ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 49.59 مليار ريال.





ووصل حجم الائتمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 1.443 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.393 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.





وكانت الزيادة بحجم الائتمان نتيجة ارتفاع كلا من قيمة الائتمان طويل الأجل وقصير الأجل بنسبة 15.3 بالمائة و2.8 بالمائة على التوالي، وفقا لحسابات "مباشر".





وارتفعت قيمة الائتمان طويل الأجل بقيمة 65.94 مليار ريال بالربع الأول من 2019 على أساس سنوي؛ ليصل إلى 496.5 مليار ريال، مقارنة بـ 430.55 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.





وبلغت قيمة الائتمان قصير الأجل 716.21 مليار ريال، مقارنة بـ 696.55 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2018، بزيادة قيمتها 19.67 مليار ريال.





وفي المقابل، تراجع حجم الائتمان متوسط الأجل بنسبة 13.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 230.15 مليار ريال، مقارنة بـ 266.18 مليار ريال بالربع الممثل من العام الماضي، بانخفاض قيمته 36.03 مليار ريال.





وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم الائتمان بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وبزيادة قيمتها 16.96 مليار ريال







