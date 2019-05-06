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مؤشر سوق السعودية يهبط 1.61% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:33 م
مؤشر سوق السعودية يهبط 1.61% بختام جلسة الإثنين
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.61% خاسرا عدد 148.17 نقطة ليغلق عند مستوى 9030.79 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.76% خاسرا عدد 98.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3476.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 144 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 154 شركة. 

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%.


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