مؤشر سوق السعودية يهبط 1.61% بختام جلسة الإثنين





تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.61% خاسرا عدد 148.17 نقطة ليغلق عند مستوى 9030.79 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.76% خاسرا عدد 98.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3476.02 نقطة.





وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 144 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 154 شركة.





وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%.







