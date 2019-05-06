الشورى السعودي يوافق على تعديلات بنظم التجارة الإلكترونية





وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، اليوم الاثنين، على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية.





وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن هذه التعديلات تأتي عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.





وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري.





وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، خلال المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، إن الوزارة تعمل على عدد من التشريعات، التي من المقرر أن تصدر قريباً، مثل مشاريع أنظمة التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري.





وأكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في منتصف أبريل الماضي، مواصلة تعزيز آليات مراقبة ومتابعة التخفيضات للمتاجر الإلكترونية بمختلف مناطق المملكة.







