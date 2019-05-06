بايرن ميونيخ يخطط لضم نجم مانشستر سيتي

باتت من المؤكد انضمام لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد) وبينجامين بافارد (شتوتجارت)، لصفوف بايرن ميونخ، اعتبارا من الصيف القادم.





ومن المؤكد أيضا أن بايرن لن يقف عند صفقتين لضخ دماء جديدة في فريقه، ولهذا من المتوقع أن نشهد حتى نهاية الموسم الجاري، قائمة من المرشحين للانتقال إلى القلعة البافارية في وسائل الإعلام.





لكن، وعلى ما يبدو، بدأ اسم يفرض نفسه بقوة كأحد المرشحين الذين سيلتحقون بالبيت البافاري، ويتعلق الأمر هنا بنجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلكاي جوندوجان.





وتدور شائعات حول رغبة بايرن في التعاقد مع النجم السابق لفريق دورتموند، الذي يعتبر من بين اللاعبين المحببين لقلب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا.





وفي موسم 2016 انتقل جوندوجان إلى الدوري الإنجليزي، حيث انتزع مكانه كأساسي ضمن تشكيلة بطل الدوري الإنجليزي.





وهناك العديد من العوامل تجعل صفقة جوندوجان مغرية بالنسبة لبايرن ميونخ، من بينها أن الدولي الألماني لم يكمل بعد إلى عقده الثالث (28 عاماً).





يضاف إلى ذلك وهذا هو الأهم، أن المركز الذي يلعب فيه جوندوجان تحديدا، من المراكز التي يعاني بايرن ميونخ من خصاص فيها.





ففي الماضي كان النادي الألماني يعاني من "تخمة في اللاعبين" في مركز الوسط، لكن الأمر يختلف اليوم، خاصة في ظل الأخبار التي ترجح مغادرة خافي مارتينيز وريناتو سانشيز قريبا.





وفي هذه الحالة يمكن لجوندوجان إلى جانب تياجو وليون جوريتسكا تشكيل قاعدة أساسية بوسط الملعب.





وهناك من يعتقد أن بإمكان بايرن استنساخ التجربة الناجحة جدا لريال مدريد بشأن ثنائي الوسط لوكا مودريتش/ توني كروس، لتشكيل ثنائي تياجو/ جوندوجان.



