زعيم المتمردين الأكراد يلتقي بمحامين للمرة الأولى منذ 2011

التقى زعيم المتمردين الأكراد عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، بمحامين للمرة الأولى منذ عام 2011، وفقًا لما أعلنه مؤيدوه اليوم الاثنين.





وأوضح مؤيدو الزعيم التاريخي للأكراد أن اللقاء بين أوجلان واثنين من محاميه قد عُقد في الثاني من مايو في سجن جزيرة إمرالي، بالقرب من اسطنبول، حيث يُحتجز هناك.





وخلال مؤتمر صحفي في اسطنبول، صرح أحد المحامين الذين التقى أوجلان: "هذه هو أول لقاء له مع المحامين منذ عام 2011. لقد استمر حوالي ساعة. تم السماح لاثنين فقط من المحامين بمقابلته على الرغم من أن أربعة محامين تقدموا بالطلب".





وعلى الرغم من عزلته شبه الكاملة، لا يزال أوجلان مرجعًا للتمرد الكردي في تركيا، حيث أسفر الصراع مع الدولة عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984.



