غدا.. قرعة دورة المدينة الرمضانية بالسويس باسم أفريقيا 2019

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تجري غدا الثلاثاء، قرعة بطولة كاس الملك الرمضانية والذى تقام بمركز شباب المدينة بحى الأربعين بمحافظة السويس النسخة الخامسة باسم افريقيا 2019 بمشاركة 16 فريق وتحت رعاية حزب مستقبل وطن.



ومن جانبه صرح المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بحى الأربعين بالسويس، ان البطولة للعام الخامس تقام على الملعب القانونى تحت قيادة تحكيمية من حكم معتمدين لدى منطقة كرة القدم بالمحافظة.



وأضاف المهندس سيد خطاب، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المجلس قرر اطلاق النسخة الخامسة باسم افريقيا 2019 مواكبة مع استضافة السويس احد المجموعات للبطولة، مضيفا ان البطولة تتضم 4 اربع مجموعات كل مجموعة تضم اربع فرق.



وتابع رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، ان الدورة الرمضانية تعتبر اعداد للفرق ومراكز الشباب قبل الموسم الرياضى علاوة على اكتشاف لاعبين جدد قبل موسم الانتقالات للفرق.

