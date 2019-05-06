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الخارجية العراقية تدين القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين فى قطاع غزة

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:32 م
الخارجية العراقية تدين القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين فى قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين
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وكالات
 
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أعربت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الإثنين، عن ادانتها للقصف الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة .

 

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى ( واع ) " أن العراق يستنكر القصف الإسرائيلى المتواصل لليوم الثانى على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والذى استشهد على إثره عدد كبير، وتدمير طال مختلف البنى التحتية"، مشيرا إلى أنه يستنكر ايضا التصعيد الذى يطال أهلنا فى فلسطين .

 

ودعا الصحاف الأمم المتحدة إلى "التدخل الفورى لوقفه"، مطالبا "الجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بعقد جلسات طارئة؛ لبحث تداعيات هذا العدوان، والخروج بمواقف عملية لإيقاف استمرار مسلسل العدوان، والقتل بحق أهلنا فى القطاع، وضرورة استصدار قرارات تجريم هذا العدوان، وحماية أرواح، وممتلكات الشعب الفلسطيني".

 

 

وأكد الصحاف "موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال، وإيقاف الاعتداءات المتكررة"، مشيرا إلى أن "العراق يقف مع محنة الأهالى فى القطاع ، والاستعداد لتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم".

 

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