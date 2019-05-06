"الفجر الفني" ينشر خريطة مسلسلات وبرامج قناة "أبوظبي" في رمضان (صور)

• علي بن تميم: طرح فكري عميق يحترم ذوق المشاهدين ويرسخ ريادة أبوظبي للإعلام

• الحارثي: الانتقائية والتنوع بوابة للوصول إلى الاحتراف في طرح المضمون الإعلامي

• قلبي اطمأن 2 في رحلة للبحث عن أناس ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل

• مقاربات لما بدأه العرب في "استئناف الحضارة"

أعلنت قناة "أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عن تقديم 14 عملاً استثنائياً تلفزيونياً ضمن دورتها البرامجية التي ستنطلق في شهر رمضان المبارك، لتتضمن باقة مختارة من نخبة المسلسلات وأرقى الإنتاجات والبرامج، بما ينسجم مع توجهات "أبوظبي للإعلام" الرامية لتوفير محتوىً متنوع يُلبي أذواق كافة فئات الجمهور.

وتعرض قناة أبوظبي التي تطل على مشاهديها بشعار "هل هلالك أبوظبي دارك" خلال الشهر الفضيل، إنتاجات محلية وخليجية وعربية، تشمل تسعةمسلسلات مُشوّقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والإنسانية والكوميدية الهادفة، إلى جانب ستة برامج اجتماعية وثقافية ودينية.

وحرصت قناة أبوظبي على عرض برامجها ومسلسلاتها المُخصصة لشهر رمضان في الأوقات المُفضّلة لدى جميع أفراد الأسرة، مع إتاحة الفرصة لمتابعة حلقات الإعادة على قناة "دراما" التي تشترك في عرض عدد من مسلسلاتهاعلى مدار 24 ساعة،

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام: "تواصل شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي ريادة المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة من خلال دوراتها البرامجية المتجددة والتي تراعي تفضيلات الجمهور، واهتماماتهم، وبخاصة في شهر رمضان المبارك باعتباره من المواسم المهمة، وهو ما يدفعنا باستمرار وكل عام للتركيز على المضمون الهادف وتحري العمق في الطرح الفكري الراقي".

وأضاف سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، أن جميع الأعمال التلفزيونية التي ستعرض على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي خلال شهر رمضان المُبارك، تعكس التزام "أبوظبي للإعلام" بأن تظل منصاتها الإعلامية منبراً رئيساً لإنتاج وعرض الأعمال التلفزيونية المحلية والعربية المرموقة، والوصول إلى كافة الفئات العمرية، عبر محتوى إعلامي مدروس يُسهم في إبراز رؤية "الإمارات 2021" و"أبوظبي 2030".

تعزيز قيم التسامح

من جانبه، قال عبدالرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، إن معظم البرامج والمسلسلات التي أنتجتها الشبكة وستعرضها خلال شهر رمضان تُركّز في مضامينها على تعزيز قيم التسامح، ضمن مبادرات "أبوظبي للإعلام" في "عام التسامح" وبما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح ويُعزّز دورها وجهودها الرامية إلى إعلاء قيم الخير والإنسانية والسلام.

وأضاف الحارثي أن الأعمال التلفزيونية التي ستعرض على شاشة "قناة أبوظبي" من مسلسلات وبرامج تم انتقائها بعناية بحيث تضم تشكيلة متنوعة من أهم الإنتاجات المحلية والعربية، التي تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية في التمثيل والتقديم والإخراج من جهة، وبعمق المضمون والرسائل والطرح من جهة ثانية، مع التركيز على تنويع الإنتاج بحيث شمل تشكيلة مميزة من الأعمال الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ترسيخاً لسمعة أبوظبي المتنامية في مجال الإنتاج الدرامي والتلفزيوني بمختلف أشكاله.

دراما اجتماعية

وتعرض "قناة أبوظبي" خلال شهر رمضان المبارك تسعة أعمال درامية مميزة، تجمع في مضمونها عناصر الترفيه والكوميديا الاجتماعية، وهي "صانع الأحلام" و"عبور" ودقيقة صمت" و"عندما تشيخ الذئاب" و"موضي قطعة من ذهب" و"ماذا لو" و"الكاتب" و"لمس أكتاف" و"هوجان" . وفيما يلي نبذة عن هذه الأعمال:

"عُبور" (حصري)

دراما إنسانية - عربية

تأليف: ثريا حمده

إخراج: محمد حشكي

بطولة: صبا مبارك، وسامر اسماعيل، ومنصور الفيلي، إلى جانب مجموعة من الأطفال والفنانينالإماراتيين والسوريين والأردنيين.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2015، في إطار درامي اجتماعي، حيث تبدأ الحلقة الأولى من لحظة وصول الطفل ليث (١٤ سنة) إلى مخيم مخصص للاجئين السوريين في الأردن وحيداً، فيُصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل. ويتناول المسلسل قصص التفاعل بين مجموعة من اللاجئين إلى المخيم مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من خلفيات وجنسيات متعددة، حيث توضع جميع شخصيات المسلسل في مكان واحد فتتقبل واقعها وتتفاعل مع محيطها.

"عندما تشيخ الذئاب" (حصري)

دراما اجتماعية عربية – رواية

تأليف: عن رواية للكاتب جمال ناجي

بطولة: سلوم حداد، وعابد فهد، وسمر سامي، وأيمن رضا، وفادي صبيح، ومحمد حداقي، وميسون أبو أسعد، وهيا مرعشلي، وعلي كريم، وأنس طيارة، وهو من تأليف الكاتب السوري حازم سليمان وإخراج عامر فهد.

ويتناول المسلسل مجموعة من القصص المتشابكة والمتداخلة لإحدى الحارات الشعبية، وتسلط بمضمونها الضوء على نماذج اجتماعية متنوعة التي قد يحتويها أي مجتمع، لتشمل الشباب والأم والعاشقة والمتمرد والمحب، حيث تبدأ الأحداث بصورة طبيعية في الحارة كغيرها من الحارات، إلا أنه سرعان ما تظهر دلائل على أن هذا الحي كان مسرحاً لعددٍ من الأحداث والأسرار التي حكمت على مصير سكانها وارتقت ببعضهم إلى مراكز السلطة والثراء.

وتدور إحدى قصص المسلسل حول شخصية "عبد الجليل الصرّاف" الذي يعمل أيضاً طبيباً لسكان الحارة، حيث يحقق من خلال عمله شعبية كبيرة لدى الطبقة الفقيرة، إلى جانب نفوذه الكبير لدى الطبقة الغنية، نظراً لفصاحته وحكمته في التعامل مع الناس، الأمر الذي يؤدي إلى تعرفه على إحدى الشخصيات السياسية النافذة، وتتلاقى مصالحهما المشتركة.

"صانع الأحلام" (حصري)

دراما تشويق عربية

إخراج: محمد عبد العزيز الشاعر

بطولة: مكسيم خليل، وأروى جودة، إلى جانب طوني عيسى، وجيسي عبدو، وإيلي مترو، ومي سليم، ورنا ريشة، وساندي حكيم، وجهاد سعد، ومجموعة من النجوم العرب.

مسلسل يجمع بين الفانتازيا والعلم، ويُعد عملاً غير مسبوق على مستوى الحبكة والأحداث والتنفيذ. ويروي "صانع الأحلام" قصة عالم فيزيائي (مكسيم خليل)، الذي يرث موهبة تفسير الأحلام من والده، ويتمكن بعد طول اجتهاد من اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين، وكذلك في رسم أحداث الحلم الذي يُريده عند أي شخص والتحكم به، وهو ما يدفع جهات منافسة إلى مراقبته لسرقة نتائج أبحاثه، حيث تتشابك المصائر في الحبكة حيث الوقت لا ينتظر ويتوجب الحصول على معادلاته العلمية قبل حلول عيد ميلاده الذي يتطابق فيه التقويمان الهجري مع الميلادي، فيما لم يتبق إلا بضعة أشهر لذلك، وإذا ضاعت الفرصة فلن تعود قبل 611 عام.

"دقيقة صمت"

دراما عربية - تشويق

تأليف: سامر رضوان

إخراج: شوقي الماجري

بطولة: عابد فهد، وستيفاني صليبا، رنا شميس وفادي صبيح وكوكبة من الممثلين العرب.

يروي المسلسل قصة "امير ناصر" (عابد فهد) و"أدهم منصور" (فادي ابو سمرا) الذان حكم عليهما بحكم قضائي ويتم إيداعهما السجن المركزي انتظاراً لتنفيذ الحكم الصادر بحقهما. بشكل مفاجئ، وفي ساعات الفجر الأولى من أحد الأيام، يحضر مدير السجن على غير العادة، ويقدم لضباطه قراراً سريعاً يقضي بتنفيذ الحكم على الفور ومن دون تباطؤ.

لكن المسألة لا تجري كما خُطط لها، ويتمكن السجينان من الهروب، ويخرجان من دائرة التصفية التي دبرت لهما. لندخل إلى منعطف الحكاية المشتعل، ونذهب إلى قصة اثنين كان بينهما وبين المشنقة دقيقة واحدة فقط، ولكنهما تحرّرا.

"موضي.. قطعة من ذهب"

دراما خليجية

تأليف: حمد الرومي

إخراج: منير الزعبي

بطولة: داوود حسين، والممثلة القديرة أسمهان توفيق، إلى جانب نور الكويتية ولمياء طارق ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وهبة الدري وعبد المحسن القفاص وشهد الياسين، ومجموعة من نجوم الخليج.

تدور قصة المسلسل حول "جمال" الرجل الكتوم، الذي يلهف قلبه لأن يُرزق بمولدة، ولديه عشق غامض لذرية البنات، ولكن هيبته وملامحه الخشنة ورجولته تخفي كل مشاعره الجيّاشة. وعلى الرغم من غموض "جمال" الشديد، تفهم زوجته "سبيكة" هذه اللهفة الكامنة لديه لأن يرزق بطفلة من خلال نظرات عينيه، إلا أنها تحترم خصوصيته على الرغم من أنها شريكته في كل شيء. ينتظر جمال "موضي" طويلاً حتى بعد أن يُزوّج أًبناءه، حيث يتمنى أن يُرزق بها كحفيدة. فمن هي موضي؟ هل هي الحب الأول أم هي من وحي الخيال؟.

"ماذا لو" (حصري)

دراما خليجية

تأليف: فيصل البلوشي

إخراج: حسين ديشتي

بطولة: خالد أمين وأسيل عمران ومنذر رياحنة وروان مهدي وعبدالله التركماني ومجموعة من نجوم الخليج.

تدور أحداث المسلسل حول خمس قصص وجد أبطالها أنفسهم أمام موقف يستلزم منهم اختيار أحد خيارين، وسيختار كل منهم خيار وسنرى تأثير هذا الخيار على أحداث حياتهم ومستقبلهم خلال الـ15 حلقة الأولى، ثم سنرجع إلى ذات الموقف في الحلقة الـ16 ليختار كل منهم الخيار الثاني وسنرى تأثير الخيار الثاني على أحداث حياتهم ومستقبلهم. وفي نهاية المسلسل سيدرك كل بطل من أبطال المسلسل بأنه مهما كانت الخيارات التي يختارها الإنسان أثناء حياته فعليه أن يقتنع بها ويرضى بها ويكمل حياته بناء عليها، وأن لا يشغل باله وتفكيره بالسؤال "ماذا لو رجع بي الزمن لكي أختار الخيار الثاني".

الكاتب

دراما عربية

تأليف : ريم حنا

اخراج: رامي حنا

تدور قصة المسلسل حول یونس جبران كاتب قصص بولیسیة شھیر یحقق أعلى نسبة مبیعات ومتأثر بأدب أجاثا كریستي.

فقد ابتدع على غرارھا شخصیة سید وینجح دائماً في معرفة الجاني، یستیقظ في أحد الأیام لیجد نفسه متھماً بجريمة قت لفتاة وتبدأ الصحافة بتسریب أخبار عن علاقته الغرامیة بھا، بینما تسارع المحامیة مجد ولین المدمنة على قراءة روایاته والمتأثرة بأفكاره الى الدفاع عنه وإخلاء سبیله بكفالة، لتبدأ بعض الملفات القدیمة بالظھور.

هوجان

دراما مصرية - كوميدي

تاليف: محمد العزب

اخراج: شيرين عادل

بطولة: محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز،وأوس أوس، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأسماء أبو اليزيد، وميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، ومحسن منصور، وسليمان عيد، وأحمد التهامي.

تدور أحداث المسلسل حول شاب ملقب من أًهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرا لًكونه من ذوي اًلقدرات الخارقة، حيثً نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أًحد، كًما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع فًي أًكل اًلزجاج، لًتذيعً شهرة "هوجان" في اًلأفق، وًيصبح واحداً من صفوة اًلمجتمع.

لمس أكتاف

دراما مصرية - تشويق

تأليف: هاني سرحان

إخراج: حسين المنباوي

بطولة: فتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وخالد كمال، وكرم جابر، وسمر مرسي، وكارولين خليل، وهبة عبد الغني، وأحمد كشك، ورانيا شاهي .

تدور أحداث المسلسل حول أدهم عبد العزيز الحسيني، الشغوف برياضة المصارعة الرومانية، حتى صار أحد أبطالها تعرف على أشرف النجار، والذي سرعان ما أصبح صديقه المقرب بسبب حبهم للمصارعة، تبدأ الأحداث بمباراة بينهما، ونرى تفوق أشرف على أدهم الذي يشعر بالغضب وينفعل في المباراة، فيحمل أشرف عالياً ويدور به، ثم يلقيه أرضاً بعنف، ليفقد أشرف وعيه والقدرة على تحريك أطرافه ويصاب بالشلل ما يؤدي الى انتهاء صداقتهما بشكل مأساوى ويرفض أشرف أي محاولة للصلح بينهما.

تأتي اللحظة التي يطلب فيها أشرف من أدهم المساعدة في إيجاد ابنه المخطوف، وتتوالى الأحداث ليجد أدهم نفسه متورطا مع أحد عصابات المخدرات محاولاً انقاذ ابن صديق عمره مندفعا برغبته لإصلاح ما قد سببه لصديقه من إعاقة.

برامج ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة

تتضمن الدورة البرامجية الرمضانية على "قناة أبوظبي" مجموعة متنوعة من البرامج الجديدة الثقافية والاجتماعية والدينية، أبرزها "استئناف الحضارة" و"قلبي اطمأن" و" طبختنا غير"، و"من رحيق الإيمان" كما تُخصص القناة مساحة لشعائر شهر رمضان المبارك، حيث تقوم بنقل مباشر لفترة مدفع الإفطار، إضافة إلى الأدعية والأناشيد الدينية والفيلرات. وفيما يلي نبذة عن البرامج:

استئناف الحضارة

برنامج ثقافي

وهو سلسلة وثائقية تُعنى بالتراث العربي الأصيل وتفتح آفاقاً فنية ومعمارية وثقافية للمشاهد الإماراتي والعربي من خلال تسليط الضوء على ما أنجزته الحضارة العربية خلال آلاف السنين. ويمثل البرنامج الذي يقدمه عبدالرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام، مقاربات لما بدأه العرب القدماء من تراث أصيل ونصوص مجردة سيتم تجسيدها في معالجة بصرية ثرية تأخذ المشاهد في رحلة إلى القصور والحصون القديمة والأسواق والاحتفالات.

قلبي اطمأن 2

برنامج خيري

برنامج خيري يعود إلى مشاهديه بعد أن شهد متابعة استثنائية على قنوات التواصل الاجتماعي الموسم الماضي، ليتيح لهم فرصة عيش تجربة اجتماعية مع شاب إماراتي اسمه "غيث" يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أناس ضاقت بهم الأرض، ليغير حياتهم نحو الأفضل. وهو عمل يهدف إلى الإسهام في مساعدة بعض الأفراد، حيث تتنوع أشكال وألوان المساعدة بين المادية والعينية والمالية، بما يسهم في حل مشكلة الشخص وتمكينه وإدخال السعادة إلى قلبه.

طبختنا غير

برنامج طبخ

تتمحور حلقات البرنامج الذي يقدمه عمرو حلمي حول حياة فنان من خلال تذوقه وحبه للأكل حيث يكشف للجمهور عاداته وأكلاته المفضلة. ويستضيف مقدم البرنامج الفنان ليستعرض قدراته في الطبخ ويقوم بتقيمها. ويُعتبر حلمي أول ذواق محترف في الشرق الأوسط.

من رحيق الإيمان

برنامج ديني

يُقدم البرنامج الدكتور وسيم يوسف الذي يعتمد على أسلوب موضوعي عقلاني يقوم على التحليل والوضـوح والتأمل، وإبعاد الشبهة من عقول الذين لا يملكون الحجة في معرفة الجواب على أسئلتهم، أو لا يملكون الإجابات الصحيحة، واتخاذ كل الوسائل التي تنمي ملكة التفكير لدى الإنسان، إيمانًا بأهمية العقل الإنساني، الذي لا بد من أن يقاد بالإقناع لا بواسطة الغرائز والعواطف والانفعالات.

لطائف

برنامج ديني توعوي

برنامج ديني يعتمد على استخراجاللطائفالربانيةوالنبويةمنخلالالنظروالتدبرفيكتاباللهوسنةالرسولالكريموالسيرةالنبوية،وتغليبجانبالرحمةواللطففيكلمايحدثلنا،وتعريفالناسبنعماللهالمتنزلةعليهمصباحمساء،وحسناتهالمتواترةفيالسروالجهر،فبرنامج ( لطائف ) بمثابةالنورالمُسلَّطعلىبعضلطائفاللهالخفيّة؛لنتذوقحلاوتها،ولردجميلصنعاللهلنا،ومقابلةالإحسانبالإحسان.

فيلرات

نجحت مبادرة "صناع الأمل" في اجتذاب عدد كبير من المشاركات من شباب وشابات من مختلف أنحاء العالم العربي، وتلقت مبادرة "صناع الأمل" 65,000 قصة أمل منأفرادومجموعاتلديهممشاريعومبادرات،يسعونمنخلالهاإلىمساعدةالناسوتحسيننوعيةالحياةأوالمساهمةفيحلبعضالتحدياتالتيتواجههامجتمعاتهم. وسعياًلمشاركةالناسهذهالقصصلتكونمصدرإلهامسوف نستعرضبعضقصصصناعالأملالتيتفتح نافذة أمل وتفاؤل و إيجابية في عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج على شكل أفلام قصيرة (فيلرات).

كما يُقدم سعادة المستشار الدكتور فاروق حمادة، فيلرات دينية توعوية قصيرة بعنوان "الكلمة الطيبة" تهدف الى ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك والتآخي بين البشر، باعتبارها الأساس نحو عالم آمن ومستقر ومزدهر، بالاضافة إلى مواضيع أخرى تهم المشاهد في شهر رمضان الكريم.