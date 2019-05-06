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شركتي "الأمان" و"البيت" الكويتية يبدأن خطوات الاندماج

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:27 م
شركتي الأمان والبيت الكويتية يبدأن خطوات الاندماج
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نيفين سمير
 
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وافق مجلس إدارة شركتي بيت الأوراق المالية، والأمان للاستثمار على استشارة مستشار الاستثمار المستقبل شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت وتقرير تقييم الأصول، بشأن عملية الاندماج بين الأمان والبيت.

وحسب بيان الشركتين لبورصة الكويت، وافق المجلسان على تقييم الأصول بشأن معدل تبادل الأسهم، وذلك في إطار الاندماج المحتمل، بواقع 1.40 سهم من أسهم شركة البيت، مقابل سهم من أسهم شركة الأمان.

وقرر مجلس إدارة الشركتين تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات الخاصة بالاندماج، ومن ضمنها مشروع مسودة عقد الاندماج متضمناً تقرير مستشار الاستثمار المستقل إلى هيئة أسواق المال فور الانتهاء من إعداده.

يشار إلى أن بيت الأوراق المالية تستحوذ على 50 بالمائة من الأمان للاستثمار.

وكانت أرباح البيت ارتفعت 825.5 بالمائة في العام الماضي، لتصل إلى 204.81 ألف دينار؛ مقابل أرباح بنحو 22.13 ألف دينار في عام 2017.

وارتفعت أرباح "الأمان" 231 بالمائة في العام الماضي، لتصل إلى 828.16 ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 250.2 ألف دينار في عام 2017.

وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت الكويت، ارتفع سهم الأمان 4.84 بالمائة عند سعر 65 فلساً، بينما سجل سهم البيت 52 فلساً، بانخفاض 1.70 بالمائة.


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