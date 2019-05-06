بابا الفاتيكان يضع الحكومة البلغارية فى مأزق بسبب اللاجئين

حثّ بابا الفاتيكان- البابا فرانسيس، البلغاريين على عدم "إغلاق قلوبهم" أمام المهاجرين واللاجئين، في تحدٍ مباشر لحكومة البلاد اليمينية.





وقال البابا البالغ من العمر 82 عامًا، إن محنة المهاجرين المعانين هي "صليب الإنسانية" الذي يتحمله أثناء زيارته لمركز للاجئين في العاصمة البلغارية صوفيا.





وتخالف تعليقات فرانسيس سياسة حكومة بلغاريا التي أقامت سياجًا على طول حدودها مع تركيا.





كما شددت من القيود على حدودها مع اليونان، وحثت الاتحاد الأوروبي على إغلاق حدوده الخارجية أمام المهاجرين وإنشاء مراكز للاجئين خارج الكتلة.