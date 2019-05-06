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وزير الخارجية الفنزويلي: يمكن توسيع الوجود العسكري الروسي

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:17 م
وزير الخارجية الفنزويلي: يمكن توسيع الوجود العسكري الروسي
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورجي أرياسا، أن فنزويلا قد توسع من وجود خبراء عسكريين روس هناك.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي بموسكو اليوم الاثنين: "في الوقت الحاضر، هناك لجنة من المتخصصين الروس في فنزويلا، ويمكن توسيعها".

قال "أرياسا"،ذلك بعد يوم من اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف، الذي سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت لاحق اليوم.

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