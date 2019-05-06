وزير الخارجية الفنزويلي: يمكن توسيع الوجود العسكري الروسي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورجي أرياسا، أن فنزويلا قد توسع من وجود خبراء عسكريين روس هناك.

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورجي أرياسا، أن فنزويلا قد توسع من وجود خبراء عسكريين روس هناك.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي بموسكو اليوم الاثنين: "في الوقت الحاضر، هناك لجنة من المتخصصين الروس في فنزويلا، ويمكن توسيعها".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي بموسكو اليوم الاثنين: "في الوقت الحاضر، هناك لجنة من المتخصصين الروس في فنزويلا، ويمكن توسيعها".