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موعد صلاة المغرب فى أول أيام شهر رمضان الكريم.. اعرف عدد ساعات الصوم

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:24 م
موعد صلاة المغرب فى أول أيام شهر رمضان الكريم.. اعرف عدد ساعات الصوم
صورة أرشيفية
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اليوم سنقدم لكم موعد صلاة المغرب والإفطار فى اليوم الأول من شهر رمضان الكريم فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت في موعد صلاة المغرب.

موعد صلاة المغرب فى أول أيام شهر رمضان الكريم وعدد ساعات الصوم

يصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 23 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:35 مساءً، والعشاء والتراويح الساعة 8:00.

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