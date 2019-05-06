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القبض على شخصين بعد هحوم على متاجر إسلامية فى سريلانكا

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:26 م
القبض على شخصين بعد هحوم على متاجر إسلامية فى سريلانكا
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خاطر عبادة
 
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تم إلقاء القبض على شخصين في بلدة سريلانكية بعد أن هاجم مسيحيون متاجر إسلامية.

وقال شهود، وفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم الإثنين، أن مجموعة من الأشخاص الكاثوليك قذفوا بالحجارة وخربوا متاجر مسلمين في مدينة نيجومبو الساحلية، التى تعرضت لتفجير انتحاري استهدف كنيسة كاثوليكية الشهر الماضي.

وتم إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ونشر قوات إضافية في الشوارع، حيث تورط المئات في أعمال عنف في نهاية الأسبوع.

ومن غير الواضح كيف بدأ النزاع، لكن معظم الشهود قالوا إن النزاع الخاص اتخذ منعطفًا دينيًا.

كما ورد أن اشتباكات نهاية الأسبوع شملت الأغلبية العرقية السنهالية والمسلمين، لكن تم فرض حظر التجول الذي فرضته قوات الأمن يوم الاثنين.

وقال أحد المسلمين في قرية بوروتوتا بالقرب من نيجومبو، إن المهاجمين أحرقوا سيارة أجرة ذات ثلاث عجلات ودراجة نارية.
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