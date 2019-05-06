فريق من نيابة الشروق لمعاينة موقع حريق مصنع بدر

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لمعاينة موقع حريق مصنع أقلام بمدينة بدر، والوقوف على أسباب الحادث.





وأكتشفت النيابة أن رجال الحماية المدنية قد عانوا من التشوينات والتخزينات بداخل المصنع المحترق، نظرا لوجود مواد سريعة الاشتعال داخل مبنى مصنع البلاستيكات، فيما ساهمت كثافة الأدخنة الناتجة عن الحريق فى انعدام الرؤية بالطرق المؤدية للمصنع.





وكانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة حريق داخل مصنع اقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، ويحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.