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اعتقال 14 شخصا عقب مباراة بالبوندزليجا

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:22 م
اعتقال 14 شخصا عقب مباراة بالبوندزليجا
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وكالات
 
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أسفرت أعمال العنف التي أعقبت مباراة فرايبورج مع فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني لكرة القدم، عن وقوع عدة إصابات واعتقال عدد آخر من مثيري الشغب.

وذكرت الشرطة في فرايبورج اليوم الإثنين، أن أعمال العنف أدت إلى إصابة عدد من المشجعين بجانب اعتقال 14 شخصا.

وتربصت مجموعة من جماهير فرايبورج، بمجموعة من جماهير دوسلدورف أثناء توجهها لركوب الحافلة بعد المباراة مما أدى لتصاعد العنف بين الجانبين.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فرايبورج ودوسلدورف أمس الأحد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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