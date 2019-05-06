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'الأعلى للإعلام' يبحث أول نزاع على مسلسل في رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:21 م
'الأعلى للإعلام' يبحث أول نزاع على مسلسل في رمضان
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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بحثت لجنة الشكاوى  بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم، أول نزاع على مسلسل في موسم دراما شهر رمضان هذا العام.

 

تقدمت شبكة قنوات صدى البلد بالشكوى، وتتعلق بمسلسل "سوبر ميرو"، الذي تلعب بطولته الفنانة إيمي سمير غانم، ووالدها سمير غانم، ويشارك في بطولة "سوبر ميرو" كل من: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

وتقول الشكوى إن قناة صدى البلد تتضرر من ممارسات غير مشروعة تُمارس ضدها من قِبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع "كيوبك نت" الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة "السبكي" منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها، وذلك بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق، رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه، ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يُعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقًا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كافة النواحي.

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