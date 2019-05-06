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دودج ديمون تتحدى أقوى فئات جيب جراند شيروكييتبادر (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:16 م
دودج ديمون تتحدى أقوى فئات جيب جراند شيروكييتبادر (فيديو)
من السباق
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استطاعت سيارة العضلات الأمريكية تشالنجر SRT ديمون من حسم التحدي لصالحها بفرق واضح، متقدمة على جراند شيروكي تراك هوك.

وتأتي دودج تشالنجر SRT ديمون بمحرك HEMI V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج يولد قوة 840 حصان و 1,044 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 270 كم/س.

أما جيب جراند شيروكي تعتمد على محرك HEMI V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج يولد قوة 707 حصان و 868 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع ناقل حركة  ZF أوتوماتيك من 8 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثانية، أما سرعتها القصوى فتبلغ 289 كم/س.

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