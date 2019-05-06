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محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء المفتوح (صور)

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:20 م
محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء المفتوح (صور)
المحافظ
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بسام عبدالحميد
 
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التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، عددا من المواطنين ممن لهم مطالب واحتياجات، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرصه الدائم وتأكيده على تفعيل التواصل والتلاحم مع مواطني المحافظة والتعرف منهم على المعوقات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.


واستمع الهجان لشكوى كل مواطن وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية واحالة كل موضوع لجهة الاختصاص مؤكدا على حرصه على تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينيه او على شكل علاج مجانى او تسهيل الحصول على الخدمة.

وفى نهاية اللقاء وجه الهجان رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم.
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