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عبور 42 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:20 م
عبور 42 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن
مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
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هشام إسماعيل
 
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، عبور 42 سفينة، بحمولة 2.6 مليون طن سفن حاويات للمجري الملاحي لقناة السويس من الاتجاهين.

وشهدت قافلة الشمال عبور 15 سفينة بحمولة 900 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةATHENIAN بحمولة 118 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى السعودية.

بينما عبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة)، بحمولة مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات، التى ترفع علم هونج كونج COSCO ANGLANT، بحمولة 160 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى اليونان.
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