مانشستر يونايتد يصدم لاعبيه بعد الفشل الأوروبي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد قد يتخلى عن تخفيض الأجور للاعبيه بنسبة 25 في المائة بعد فقدانه التأهل لدوري أبطال أوروبا.





انتهت آمال الشياطين الحمر في التأهل للأبطال بالتقدم داخل المراكز الأربعة الأولى أمس بالتعادل المخيب للآمال 1-1 في هيدرسفيلد.





من المقرر إيقاف هجرة جماعية للاعبين ، حيث كشف أولي جونار سولسكاير عن رغبته في إنهاء الصيف.





وسوف يشجع انخفاض الأجور فقط أمثال ريال مدريد على التحرك لبول بوجبا.





من المقرر أن يخسر لاعب خط الوسط حوالي 75000 جنيه إسترليني كل أسبوع من أمواله الحالية البالغة 300000 جنيه استرليني.





تقول مصادر أولد ترافورد إن التخفيضات في الأجور مدمجة لحماية النادي من انخفاض في الإيرادات يأتي مع تراجع دوري أبطال أوروبا - كما كشفت صن سبورت الشهر الماضي.





أمثال روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وفريد وأنتوني مارتيال ليست سوى أربعة أسماء أخرى يمكن أن تتجه نحو باب الخروج.





كان سولسكاير لا يرحم في انتقاده لجانه وقال للجماهير إنه يمكنهم توقع رؤية بعض اللاعبين.





قال سولسكاير: لا يمكنني التحدث عن الأفراد الآن ولكن هناك فرصة لأن تكون قد شاهدت آخر اللاعبين على أي حال.





تابع :دائمًا ما تكون هناك فرصة لآخر مرة ولكني لا أقول ذلك عن أي فرد الآن ، لا أعتقد أن هذا عادل.

اليوم لم يكن أي فرد يشعر بخيبة أمل ، لقد كان الفريق بأكمله.





مستقبل الحارس ديفيد دي جيا هو أيضا في الهواء.





كشفت صن سبورت حصريًا كيف تم منح الأسباني خارج النموذج سبعة أيام فقط لاتخاذ قرار بشأن صفقة جديدة بقيمة 350،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.



