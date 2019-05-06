"سنة أولى خطوبة".. قصص حب بعنوان "رمضان يجمعنا"

لرمضان نكهة مختلفة عن باقي الأشهر، خصوصاً تلك المائدة الرمضانية التي تجمع الأهل والأحباب في جو جميل ومميز حولها، ولكن هذا العام يختلف الموسم الرمضاني لدى البعض، خاصة بالنسبة للمخطوبين في عامهم الأول، فلأجواء الشهر الكريم شكل آخر.





"منة ومحمود".. رمضان يجمعنا

قبل عامين من الأن كان اللقاء الأول بين "منة" طالبة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، و"محمود" طالب "حقوق" في المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، فالشابة كانت ذاهبة للحصول على تدريب في كتابة الأخبار، بينما كان محمود يقف برفقة أصدقاءه الذين ذهبوا للتعرف على أخر الأنشطة والندوات الموجودة بالجامعة، لم يكن أي منهما يعرف بعضهما البعض ولم يتحدثا.





انقضى عام عقب ذلك اللقاء الذي لم يتعدى سوى بضعة دقائق، وفوجئت منه بعد ذلك بمحمود يرسل لها طلب صداقة عبر موقع التواصل الأجتماعي" فيس بوك"، فتعرفا على بعضهما البعض وخاصة أن بينهما عدد من الأصدقاء المشتركين، نشأ بين الصديقان رابط حب قوي.





وبعد مرور عدة أشهر صرح"محمود" بحبه لمنه ورغبته في الارتباط بها، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت كي يجمع المال اللازم لشراء الشبكة ومستلزمات الخطوبة.





كانت منة تكن في قلبها هي الأخرى مشاعر له، وقررت انتظاره حتى يحضر نفسه جيداً لمقابلة الأهل، وعقب مرورعام جهز الشاب شقته، وجمع مال الشبكة، وحان وقت التقدم لخطبتها رسمياً من عائلتها، فوافق أهل العروسان واتفقا على موعد الخطبة، والتي عقدت في سبتمبر الماضي.



