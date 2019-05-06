يلا شوت Al-Hilal FC مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر beIN SPORTS HD 3 رابط مباراة الهلال

الهلال والعين مشاهدة مباشرة , منافسات دوري ابطال اسيا 2019 الدور الاول المجموعة الثالثة الجولة الخامسة ماتش الهلال والعين اليوم , في ماتش مهمة لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات وتحديدا المجموعة الثالثة من منافسات دوري ابطال اسيا سنكون علي توقيت مع ماتش جامعة الملك سعود موطن الهلال والتي ستجمع بين الفريق السعودي وبين العين الاماراتي.





الهلال والعين مشاهدة مباشرة

ذروة اليوم بين الفريقين لن تكون مبسطة فكلا منهما يامل في تقصي المكسب للمواصلة المسابقة علي بطاقة الارتفاع من هذه المجموعة القوية ومن اجل تحديث الامال والحلم في متابعة المشوار باتجاه الختامي كونهما اخر فريقين عربيين قد وصلا للنهائي ولم يحالفهما الحظ في الفوز باللقب الاسيوي الغالي.





ماتش اليوم ستشهد مشاركة نجم الكرة الاماراتية الاول عمر عبد الرحمن المشهور بعموري في مُواجهة فريقه القديم الذي طول الوقت ما كان يضرب لهم ويقودهم من اجل تقصي المكسب والفوز في مختلَف البطولات سواء محليا او قاريا هاهو هذه اللّحظة يضرب لصالح قائد اخر من زعماء الكرة العربية والاسيوية هو الهلال السعودي.





الهلال والعين مشاهدة مباشرة



