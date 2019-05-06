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أحمد عمارة يوضح أسباب الصداع في أول أيام رمضان وكيفية التخلص منه (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:19 م
أحمد عمارة يوضح أسباب الصداع في أول أيام رمضان وكيفية التخلص منه (فيديو)
الدكتور أحمد عمارة
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، إن الصداع ميكانزم دفاع وضع الله داخل الإنسان لإعطاء إشارة أن هناك خلل في منظومة الغذاء.

وأضاف "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم"، أن الصداع ينتج عن أما هبوط أو زيادة في الدورة الدموية، والإنسان عندما يعتاد على تناول أكل معين وتناول القهوة والشاي، من الطبيعي أن يحدث له صداع خلال أول أيام شهر رمضان؛ نظرًا لتوقف الإنسان عن تناول هذه الأطعمة والمشروبات.

وتابع استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، أنه عندما يكون الصداع قوي، على الإنسان أن يغمض عينيه ويسترخي ويتأمل أن الصداع يخرج من جسده بهدوء، وأن يكون متقبل آلم الصداع ويسمح له بالخروج من جسده، وهذا يساهم في خفض قوة الصداع بنسبة كبيرة.
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