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إخماد حريق شب داخل 3 أكشاك في منطقة حلوان

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:15 م
إخماد حريق شب داخل 3 أكشاك في منطقة حلوان
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سليم الهواري
 
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل 3 أكشاك في منطقة حلوان نتيجة لماس كهربي، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة دون حدوث أي أضرار للأرواح.

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أكشاك بحلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.
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