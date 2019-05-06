عبدالرحمن مالك لـ"الفجر الفني": تفادينا أزمات "الزفة ٢" في الجزء الثالث.. والجمهور بانتظاره مفاجآت (صور)

قال الفنان الشاب عبدالرحمن مالك مقدم برنامج المقالب "الزفة"، إن الجزء الثالث من البرنامج سيشهد مفاجآت كثيرة، لافتًا إلى أن الناس تعتقد أن الفكرة لن تتغير لكنها مختلفة عن الجزأين السابقين.

وأعرب "مالك" عن سعادته وحماسه لعرض أولى حلقات البرنامج اليوم الأحد وقبل انطلاق شهر رمضان بيوم، معربًا عن انتظاره ردود أفعال الجمهور بعد مشاهدة الجزء الجديد.

وأكد "مالك" في حوار خاص لـ"الفجر الفني" أن بعض حلقات البرنامج انكشف فيها المقلب، حيث تعرفت الزوجات على شخصه، مؤكدًا أن الحلقات ستعرض لأن البرنامج حقيقي وانكشاف المقلب وارد.

وأوضح "مالك" أن بعض المشتركات في البرنامج تركت الحلقة وطلبت الطلاق، لكن القائمون على البرنامج حاولوا تفادي الأزمة وحل الموقف.

وكشف "مالك" عن أبرز موقف تعرض له خلال الجزء الثالث، حيث تعرض للضرب على يد إحدى الزوجات التي قامت بعضه وتسببت في دخوله المستشفى، هو والممثلة ملك شريكته في المقلب، مشيرًا إلى أن الزوجة لم تقتنع بالمقلب واستمرت في الضرب، موضحًا أنه كان لابد أن يتقبل رد الفعل مهما كان.

وأشار "مالك" إلى أنه تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور خصوصًا وأن الناس أحبت الفكرة وطبيعة المقلب الذي لا ينفذ في نجوم مشاهير ولكن ناس عادية تشبههم، مضيفًا أن التعليقات السلبية كانت قليلة ومنها من اتهم البرنامج بالتزييف، واعترض على الشتائم الموجودة فيه، كما كان يضايقه وصف البعض له بأنه مستفز لكنه أحب الأمر بعد ذلك خاصة وأنه استفزازه هو ما يساعد على نجاح المقلب.

وأضاف "مالك" أن الجزء الثاني من البرنامج لم يلاقِ نجاح لأن به بعض الأخطاء التي لم يتقبلها الجمهور، والذي حاول صناع البرنامج تفاديها في الجزء الثالث، مشيرًا إلى أنهم اعتمدوا على روح الجزء الأول ويتمنوا أن ينال الجزء الجديد إعجاب الجمهور.

ولفت "مالك" إلى أن البرنامج يلعب في منطقة خاصة به، ومختلفة عن باقي برامج المقالب، لافتًا إلى أن الجزء الجديد به إيجابيات عدة، ويخاطب سيدات البيوت، ويمكن أن لا يتقبله بعض الشباب.

وتحدث "مالك" عن علاقته بمخرج البرنامج محمد عادل الذي تعرف عليه من خلال الجزء الأول، وبعدها أصبحا أصدقاء، واستثمرا علاقتهما من خلال تعاونهما في فيلم "شهر عسل"، مؤكدًا على أن بينهما كيمياء ويفهمان بعضهما البعض، ويعملان معًا بأريحية، لكنهما ناقر ونقير في موقع التصوير طوال الوقت.

واستطرد "مالك" أنه انتهى من تصوير البرنامج قبل أيام، ولكنه مشغول حاليًا بمتابعة عمليات المونتاج لأنه يحب أن يشارك في كل تفاصيل العمل، وبانتظار ردود أفعال الجمهور بعد عرض البرنامج.

وتمنى "مالك" في ختام حديثه لـ"الفجر الفني" أن يعمل مع الزعيم عادل إمام قريبًا حتى يستفيد من خبراته، مؤكدًا أن العمل معه شرف وخبرة لأي فنان شاب، كما تمنى العمل مع مخرجين شباب من بينهم أحمد صالح وأحمد خالد موسى وحسام علي.