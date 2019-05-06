جورج كلوني امتنعت عن قيادة الدراجات النارية لهذا السبب

أعلن النجم العالمي جورج كلوني، أنه امتنع عن قيادة الدرجات النارية خلال الفترة الماضية بعد الحادثة التي تعرّض لها في الصيف الفائت.





وخلال مقابلةٍ تلفزيونيةٍ له في نيويورك كشف كلوني البالغ من العمر 57 عاماً أنّ زوجته المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل كلوني قد منعته عن قيادة الدراجات النارية.





وقال كلوني: “الصيف الفائت تعرّضت لحادثٍ خطيرٍ جداً، اصطدمت برجلٍ بسرعة 70 ميلاً في الساعة أثناء ركوبي الدراجة، دخلت المستشفى لذا توقفت اليوم”.





وكان كلوني قد تعرّض في تموز من العام 2018 لحادثٍ على دراجته النارية نُقل على اثره إلى المستشفى في إيطاليا لكن إصابته لم تكن بليغة.





يُذكر أنّ جورج وأمل كلوني قد تزوّجها في البندقية في أيلول 2014 ولديهما إيلا وألكسندر التوأم الذي سيبلغ الثانية في حزيران المقبل.