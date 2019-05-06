"الفجر الفني" يكشف اسم الضحية الأولى في سلسلة مقالب "رامز في الشلال".. فمن تكون؟! (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أشهر برنامج مقالب في الوطن العربي "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال والتي تعرضه شاشة MBC مصر حصريًا عبر شاشتها في السابعة مساءً.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن النجمة ياسمين صبري، هي ضحية أولى حلقات البرنامج.

جاء ذلك في الوقت الذي حاز فيه الإعلان الرسمي للبرنامج على مشاهدات مرتفعة وجاء ضمن قائمة الأكثر بحثا على YouTube في مصر فقد حقق ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

ويستضيف رامز جلال مجموعة كبيرة من النجوم، وقد ظهر الكثير منهم من خلال البرومو الرسمي الذي تم إطلاقه من خلال قناة إم بي سي مصر، فقد ظهر في الإعلان نجم كرة القدم وليد سليمان وكذلك ظهر صالح جمعة والفرجاني ساسي وكذلك رضا عبد العال، كما أن الفنان رامز جلال سيستضيف نخبة أخرى من النجوم وعلى رأسهم محمد أنور والفنان فيفي عبده، إلى جانب الفنانة سلوى خطاب، وأحمد فتحي، ونشاهد أيضًا في رمضان 2019 مع برنامج رامز جلال الجديد أحمد حجازي وحسين الشحات، وخالد الصاوي أيضًا.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة مجموعة من النجوم ليذهبوا إلى أحد الجذر الموجودة في شرق أسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقة.

يذاع برنامج رامز في الشلال في موسم رمضان 2019، وذلك من خلال قناة mbc مصر، وذلك في الأوقات التالية: موعد العرض: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، موعد الإعادة: 1 صباحًا.