طارق الحربي عن "رادار طارئ 2": أجلد الفنانين على أخطائهم

تحدث الفنان والإعلامي طارق الحربي، عن الموسم الثاني من برنامجه "رادار طارئ"، الذي سيعرض على قناة “روتانا خليجية”، خلال شهر رمضان المبارك.





وقال طارق الحربي إنه سيقدم هذا العام، "رادار طارئ 2"، الذي لا يختلف كثيرا عن الموسم الماضي، حيث يركز على البرامج، والأعمال الدرامية، والأخطاء التي حدثت بها، في قالب كوميدي.





وأضاف أنه يجلد الفنانين في البرنامج، ويظهر أخطاءهم، لأنهم يأخذون المال لتقديم شيء جيد للجمهور، مؤكدا أنه لم يحدث أي خلاف مع الفنانين الذي انتقد أعمالهم، فجميعهم تواصلوا معه.



