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ليدي جاجا تستعرض قوامها الممشوق من داخل طائرة خاصة (صور)

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:57 م
ليدي جاجا تستعرض قوامها الممشوق من داخل طائرة خاصة (صور)
ليدي جاجا
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الفجر الفني
 
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استعرضت ليدي جاجا ساقيها، أثناء استعدادها لحضور حفل Met Gala السنوي في نيويورك.

فقد نشرت المغنية العالمية صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام من داخل الطائرة الخاصة التي كانت متوجّهة الى نيويورك حيث ظهرت بفستان أخضر كاجوال بينما كانت تضع ساقها على طاولة، وكتبت:” لم أحلق ساقي منذ 4 أيام وهذا ما أكمل المظهر حقًا”.

يذكر أن Met Gala الذي يقام عادةً في يوم الاثنين الأول من شهر أيار/مايو، هو أضخم حفل للموضة على الصعيد العالمي اذ يحضره لفيف كبير من الفنانين والنجوم، وهو حفل مخصصّ لمعهد الأزياء التابع لمتحف ميتروبوليتان للفنون في نيويورك.
ليدي جاجا تستعرض قوامها الممشوق من داخل طائرة خاصة (صور)
ليدي جاجا تستعرض قوامها الممشوق من داخل طائرة خاصة (صور)
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