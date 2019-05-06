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الكشف على 1200 مواطن في قافلة مجانية لقرية أكياد دجوي بطوخ (صور)

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:55 م
الكشف على 1200 مواطن في قافلة مجانية لقرية أكياد دجوي بطوخ (صور)
صيدلية
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محمد نبيل
 
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، قافلة طبية للكشف المجانى علي المواطنين بقرية أكياد دجوي التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إستمرت علي مدار يومان، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وتم إجراء الكشف الطبيى على 1200 مواطنا ومواطنة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد صبري منسق القوافل الطبية، والدكتورة نشوي سنوسي مسؤل الامداد الطبي، والدكتور ماجد صبيح مسؤل الموقع.

من ناحيتها قالت نشوى سنوسي، مسئولة الإمداد الطبي، إن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية بالمجان، وذلك تحت اشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،وبرعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.
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