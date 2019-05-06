ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النيابة بـ"أنصار بيت المقدس" تكشف أدوار المتهمين في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:53 م
النيابة بـأنصار بيت المقدس تكشف أدوار المتهمين في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
واصل المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعة النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، مشيرًا لتفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

وذكرت النيابة أدوار كل من الضابطين المفصولين هشام عشماوي وعماد عبد الحميد من ترصد موكب الوزير، ومعرفة خط سيره، وأدوار باقي المتهمين في تجهيز السيارة المفخخة المستخدمة في الجريمة، وذكرت أن انتحاري اسمه وليد بدر اشترك في الواقعة.

وانتقل السرد للحظات حدوث المحاولة، ذاكرة بأن المتهمين التاسع والعاشر استقلوا سيراتهم لتأمين الطريق لمستهدفي ركب وزير الداخلية، ليصل الانتحاري في محيط شارع مصطفى النحاس، ليُفجر "وليد" السيارة المفخة ليقتل نفسه وآخرين، وتابعت قائلة :"تفجير ورع الناس لم يسلم منه الشيوخ و الأطفال وآذى النساء".

و تابعت النيابة مشيرة على زرع عبوتين ناسفتين في كميني شرطة مسطرد وباسوس، والثالثة في سيارة شرطة شاء الله ان يسلم من أذاها الناس، فلم تنفجر واكتشفت وأبطل مفعولها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر حوادث اخبار الحوادث أنصار بيت المقدس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات