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شاهد.. علي ربيع الأكثر بحثًا علي جوجل بمسلسله "فكرة بمليون جنيه" (صورة)

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:52 م
شاهد.. علي ربيع الأكثر بحثًا علي جوجل بمسلسله فكرة بمليون جنيه (صورة)
علي ربيع
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أحمد رمضان متولي
 
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مع بداية عرض الحلقة الأولي من مسلسل "فكرة بمليون جنية " لنجم مسرح مصر علي ربيع ، تصدر العمل قائمة الأكثر بحثا علي جوجل، خاصة مع البداية القوية للمسلسل الذي تحول الي حديث المنصات الاليكترونية والسوشيال ميديا .

 

حيث ظهر ربيع خلال العمل بشخصية مختلفة وجديدة وغير متوقعة وهو ما جعله يكسب قدر كبير من الجمهور والتعليقات الايجابية  ، ومن المقرر ان تعرض الحلقة الثانية من العمل اليوم في تمام الساعة الحادية عشر والتي تشهد العديد من المفاجآت ، خاصة بعد رفض التنسيق العام لجامعات مصر قبوله في كلية الهندسة بسبب المجموع .

 

يشار إلى أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع ويشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فواز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود، المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح ، ويعرض مسلسل "فكرة بمليون جينه" على شاشة MBC فى الساعة 11 مساء خلال شهر رمضان المبارك.

شاهد.. علي ربيع الأكثر بحثًا علي جوجل بمسلسله "فكرة بمليون جنيه" (صورة)
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