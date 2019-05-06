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خبير تنمية بشرية: "الاهتمام بالأكل في رمضان موجود في كل دول العالم.. متجلدوش أنفسكم"

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:52 م
خبير تنمية بشرية: الاهتمام بالأكل في رمضان موجود في كل دول العالم.. متجلدوش أنفسكم
الدكتور طارق إلياس
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن الطعام في كل دول العالم هو جزء من الاحتفال بشهر رمضان، مضيفًا: "متجلدوش نفسكم.. الاهتمام بالأكل في رمضان موجود في كل دول العالم مش مصر بس".

وأشار "إلياس"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن شهر رمضان يحث على السلام الاجتماعي، حيث أن الصيام في رمضان ليس فقط امتناع عن الطعام، بل أيضا صيام عن الخلافات، مشددا على ضرورة أن نستغل شهر رمضان ونتصالح مع من بيننا وبينهم خلافات.

وفي سياق متصل نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي نشرة إرشادية تتضمن نصائح غذائية عدة وكيفية التغلب على الجوع والعطش، خلال صيام شهر رمضان المبارك، إذ يتزامن الشهر الكريم هذا العام مع فصل الصيف، وجاءت النصائح على النحو التالي:

- تناول وجبة الإفطار على دفعتين، وذلك بتناول من 3 إلى 5 تمرات مع كوب ماء وشوربة أو عصير طازج.

- الانتظار من ربع إلى نصف ساعة ثم تناول وجبة الإفطار الرئيسية، حتى تقلل من الشعور بالتخمة وعسر الهضم والخمول.

- يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على كمية كافية من النشويات والبروتينات والخضروات، مع الحرص على تقليل الدهون والأطعمة المقلية حتى لا تشعر بالعطش.

- تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتين في وجبة السحور، حتى تشعر بالشبع.

- الإقلال قدر الإمكان من المشروبات الغازية.

- وللتقليل من العطش أثناء الصيام، تجنب شرب كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدها بسرعة.

- تجنب الأغذية المملحة كالأجبان والمخللات والوجبات السريعة.

- التقليل من القهوة والشاي.
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