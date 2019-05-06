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تلفزيون الكويت يعلن خريطة برامجه الرمضانية

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:40 م
تلفزيون الكويت يعلن خريطة برامجه الرمضانية
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الفجر الفني
 
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أعلن تلفزيون الكويت خارطة برامجه الرمضانية والتي تضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية والتي يقوم ببطولتها كبار نجوم الفن في الكويت. 

على صعيد البرامج التلفزيونية فهناك ثلاثة برامج رئيسية على شاشة القناه الأولى من أبرزها برنامج لمسة فوز والذي يقدمه كل من شيلاء سبت وعبدالله الطليحي حيث يعرض في فترة المساء. 

من جانب آخر نفذ فريق برنامج مدفع الافطار بروفات بحضور سعود الخالدي وكيل التلفزيون حيث تم إعداد البرنامج بحلة جديدة لهذا العام الذي يقدمه مجموعة من المذيعين ويخرجه محمد حسين المطيري.


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