وكيل "تموين" قنا لـ"الفجر": المخابز تعمل بكامل طاقتها بالمواعيد الجديدة في أول رمضان

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قال المهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مخابز محافظة قنا، بدأت اليوم الإثنين، عملها في المواعيد التي تم تعديلها خلال شهر رمضان، لتبدأ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء.



وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والجمعية الاستهلاكية، أقامت 11 معرض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية الضرورية، منها 3 معارض بمدينة قنا، و8 معارض بباقي المدن الأخرى.



كما تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، لتوفير ياميش رمضان واللحوم الحمراء والبيضاء بكميات مناسبة، وبأسعار مخفضة.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان،محافظ قنا، إن ذلك يأتي من خلال إقامة معارضًا لـ"أهلا رمضان" لبيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان بسعر الجملة بجميع مدن المحافظة.



وأوضح المحافظ، أنه تم افتتاح المعارض الثلاث في أماكن مختلفة بمدينة قنا الأول بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح والثاني بمبني نزل الشباب بميدان مستشفي الهلال والثالث بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي.

