10 مسلسلات على ART في رمضان.. تعرف على مواعيدهم!

في إطار استعداداتها النهائية لشهر رمضان الكريم، اختارت قنوات ART 10 مسلسلات من أحدث إنتاجات الدراما العربية لعرضها على قنوات الحكايات، ومن المقرر أن تبدأ القنوات غدا الاثنين عرض أولى الحلقات وهي كالتالي:

قناة "حكايات1"

ــ مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، سلوى خطاب ومحمود الليثي، يعرض على "حكايات1" الساعة السابعة مساء، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

في حين يتم عرضه على قناة "حكايات كمان" الساعة السابعة مساء، ويعاد الساعة الخامسة فجرا والساعة الخامسة مساء.

ــ مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، أحمد صيام، مجدي كامل وعايدة رياض ويعرض على قناة "حكايات1" الساعة الثامنة مساء، ويعاد عرضه الساعة الثانية بعد منتصف الليل، والساعة الثامنة صباحا، والساعة الثانية ظهرا.

في حين يتم عرضه على قناة "حكايات كمان" الساعة الساعة الثامنة مساء ويعاد الساعة السادسة صباحا وأيضا السادسة مساء.

ــ مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، سمير غانم ومحمد ثروت ويعرض على "حكايات1" الساعة التاسعة مساء، يعاد عرضه الساعة الثالثة فجرا، والتاسعة صباحا والثالثة عصرا.

ويعرض على قناة "حكايات2" الساعة السابعة مساء والخامسة فجرا، في حين يتم عرضه على قناة "حكايات كمان" الساعة التاسعة مساء والسابعة صباحا.

ــ مسلسل "مملكة الغجر" بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، حازم سمير وسامح السريطي، ويعرض على قناة "حكايات1" الساعة العاشرة مساء، ويعاد الساعة الرابعة فجرا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا، في حين يتم عرض المسلسل على قناة "حكايات2" الساعة 12:00 منتصف الليل، والثانية ظهرا.

في حين يتم عرض المسلسل على قناة "حكايات كمان" الساعة العاشرة مساء وأيضا الثامنة صباحا.

ــ مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، حجاج عبد العظيم، بوسي، يعرض على قناة "حكايات1" الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد الساعة الرابعة فجرا، والعاشرة صباحا، والخامسة مساء.

في حين يتم عرضه على قناة "حكايات كمان" 11:00 مساء والتاسعة صباحا وأيضا في الثالثة عصرا.

ــ مسلسل "بروفة" أحمد فهمي، ماجي بوغصن،سميرة بارودي وريتا حرب، ويعرض على "حكايات1" الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة السادسة صباحا، والثانية عشرة ظهرا، والسادسة مساء.

كما يتم عرضه على قناة "حكايات كمان" الساعة 12:00 منتصف الليل، والعاشرة صباحا وأيضا الرابعة عصرا.

قناة "حكايات2"

ــ مسلسل "دقيقة صمت" بطولة عابد فهد، كاريس بشار، ستيفاني صليبا، ويعرض على قناة "حكايات2" الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والسادسة صباحا، والعاشرة صباحا والثالثة عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة "حكايات كمان" الساعة الواحدة بعد منتصف الليل والحادية عشرة ظهرا.

ــ مسلسل "الهيبة ـ الحصاد" تيم حسن، سيرين عبد النور ومنى واصف، ويعرض على قناة "حكايات2" الساعة التاسعة مساء، ويعاد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والحادية عشر ظهرا، والرابعة عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة "حكايات كمان" الساعة الثانية بعد منتصف الليل والثانية عشرة ظهرا.

ــ مسلسل "الكاتب" بطولة باسل خياط، دانيلا رحمة، ندى أبو فرحات، إيلي نجيم، ويعرض على قناة "حكايات2" الساعة العاشرة مساء ويعاد الساعة الثالثة فجرا، والثامنة صباحا، والثانية عشرة ظهرا والخامسة مساء

في حين يتم عرض المسلسل على قناة "حكايات كمان" الساعة الثالثة فجرا، والواحدة ظهرا.

ــ مسلسل "حدود الشر" بطولة حياة الفهد، هيا الشعيبي، أحمد الجسمي ويعرض على قناة "حكايات2" الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد الساعة الرابعة فجرا، التاسعة صباحا، والواحدة ظهرا، والسادسة مساء.

في حين يتم عرض المسلسل على قناة "حكايات كمان" الساعة الرابعة فجرا والثانية ظهرا.