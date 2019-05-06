توريد ٦٠ ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية





وأشار إلى أن عدد الشون التابعة للبنك للزراعي بلغت 20 شونة بزمام المحافظة بسعة 31300 طن، والمحافظة بها 5 هناجر بإجمالي 6720 طنًا، وشركة مطاحن شرق الدلتا بها 24 خلية بإجمالي 83400 طن، والشركة المصرية للصوامع بها 27 خلية بإجمالى 135000 طن، مضيفا أنه اتخذت كافة الاحتياطات الأزمة مع بدء موسم التوريد للقمح.



وكشف عن أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح على مستوى المحافظة 228 ألف فدان هذا الموسم، ومن المتوقع أن يصل متوسط التوريد من الفدان الواحد إلى طن، ومن المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية بها 43 صومعة و20 شونة لتخزين القمح يتم فيها استقبال الكميات التي يتم توريدها من المزارعين يوميا، وأعلنت وزارة التموين أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيه للأردب وزن 150 بدرجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 للأردب وزن 150 كيلو بدرجة نقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قراط.

أعلن المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، توريد ٦٠ ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الموسم.وأوضح "الحضري" أن عملية التوريد تتم بتواجد لجان للمتابعة الميدانية في الوحدات المحلية والإدارات المعنية.