في رمضان 2019.. أفضل غسول للبشرة الجافة

تتعرض البشرة للجفاف في رمضان، مع ساعات الصيام الطويلة، لعدم شرب كمية كافة من المياه طوال اليوم وتناول الفواكه والخضراوات التي تؤدي إلى الترطيب، لذا نساعدكِ بعمل غسول منزلي لترطيب البشرة الجافة في رمضان، وخاصة العروس التي تتجهز استعدادا لحفل زفافها بعد العيد:





- العسل والليمون

- 2 ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة من عصير الليمون

اِمزجي المكونين مع بعضهما، وضعيهما على بشرتك، مع حركات نصف دائرية بلطف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

إن كان وجهكِ يعاني الجفاف الشديد، بعد المنظّف، ضعي قطنة بها زيت زيتون ومرريها على بشرتكِ.