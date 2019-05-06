سلمان خان يشارك في فيلم لذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، عن أن نجم بوليود سلمان خان سيشارك في فيلم قصير يحمل اسم Every Single Breath، يتم إعداده لصالح مؤسسة تدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.





ويشارك في الفيلم إلى جانب سلمان خان، الممثل “فيجاي سينغ ديو” والشهير باسم بوبي ديول ويتولى إخراجه موزيز سينغ.





تجدر الإشارة إلى أنه لدى سلمان منظمة خيرية تجمل اسم Being Human، ويحرص دائمًا على تكريس بعض الوقت لدعم الأشخاص الذين هم بحاجة إلى ذلك.