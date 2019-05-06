ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سلمان خان يشارك في فيلم لذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:35 م
سلمان خان يشارك في فيلم لذوي الاحتياجات الخاصة
سلمان خان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، عن أن نجم بوليود سلمان خان سيشارك في فيلم قصير يحمل اسم Every Single Breath، يتم إعداده لصالح مؤسسة تدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشارك في الفيلم إلى جانب سلمان خان، الممثل “فيجاي سينغ ديو” والشهير باسم بوبي ديول ويتولى إخراجه موزيز سينغ.

تجدر الإشارة إلى أنه لدى سلمان منظمة خيرية تجمل اسم Being Human، ويحرص دائمًا على تكريس بعض الوقت لدعم الأشخاص الذين هم بحاجة إلى ذلك.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات