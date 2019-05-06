اتبعي هذه الإرشادات عند توجيه دعوة العزومات في رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:42 م
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هناك قواعد عدة يجب على ست البيت اتباعها عند تقديم دعوة العزومات في رمضان:-
- توجه الدعوة الزوجة وليس الزوج، حتى وإن كانت العزومة لأهل زوجها.
- لكن إذا كانت العزومة لأصدقاء الزوج في العمل، في هذه الحالة، يوجه الزوج الدعوة لأصدقائه.
- من المعتاد أن تتجمع العائلة في أول يوم رمضان للإفطار جميعا، لذلك تبدأ الزوجة بتوجيه دعوة العزومات للأهل والأقارب قبل بداية شهر رمضان بأيام قليلة، حتى لاتضارب مواعيد العزومات.
- أما إذا كانت العزومة على الإفطار موجهة للأصدقاء من الممكن أن تخبرهم مع بداية شهر رمضان، وعادة تبدأ عزومة الأصدقاء والمعارف من الأسبوع الثاني.
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