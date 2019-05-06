اتبعي هذه الإرشادات عند توجيه دعوة العزومات في رمضان

هناك قواعد عدة يجب على ست البيت اتباعها عند تقديم دعوة العزومات في رمضان:-





- توجه الدعوة الزوجة وليس الزوج، حتى وإن كانت العزومة لأهل زوجها.





- لكن إذا كانت العزومة لأصدقاء الزوج في العمل، في هذه الحالة، يوجه الزوج الدعوة لأصدقائه.





- من المعتاد أن تتجمع العائلة في أول يوم رمضان للإفطار جميعا، لذلك تبدأ الزوجة بتوجيه دعوة العزومات للأهل والأقارب قبل بداية شهر رمضان بأيام قليلة، حتى لاتضارب مواعيد العزومات.





- أما إذا كانت العزومة على الإفطار موجهة للأصدقاء من الممكن أن تخبرهم مع بداية شهر رمضان، وعادة تبدأ عزومة الأصدقاء والمعارف من الأسبوع الثاني.