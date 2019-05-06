سفرة أول يوم رمضان.. قدمي لأسرتك الأرز بالبخاري واللحم

يتميز شهر رمضان الكريم بالعزومات وأطيب الأكلات التي تعدها ست البيت لأفراد أسرتها، ولكن تحتار ربة المنزل في إعداد كل يوم صنف جديد لذا يسهل عليكٍ موقع لافام كل هذا بإعداد وتجهيز لكِ كل يوم وصفة جديدة يمكنكِ إعدادها على مائدة الإفطار، وفي أول يوم رمضان جهزي لأسرتك الأرز البخاري باللحم وصفة سهلة وسريعة التحضير يمكنكِ البدء في عملها بعد أذان العصر:-





المقادير:

٢ كوب أرز بسمتي

١ ملعقة صغيرة زعفران

١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

١ ملعقة صغيرة قرنفل

١ ملعقة صغيرة قرفة

١ ملعقة كبيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار

فلفل أسود حسب الحاجة

5 جرام لحم مقطع مكعبات

١ ثمرة بصل مفروم

٣ فصوص ثوم مفروم

بهارات للأرز

٢ كوب صغير سمن

٢ مرقة دجاج





طريقة التحضير:

١– تشوح اللحمة في السمن ثم يوضع البصل والثوم ويضاف الحبهان والقرنفل وقرون الفلفل والزعفران والمرقة وتترك على النار حتى تنضج.





٢– في وعاء جديد يشوح الأرز في السمن ثم يضاف البصل والثوم والمرقة والقرنفل والقرفة والكمون والحبهان والبهارات ويترك على النار حتى ينضج.





٣– يوضع الأرز في وعاء التقديم ثم يضاف إليه اللحم ويقدم ساخنا.