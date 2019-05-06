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محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على بحيرة البرلس "صور"

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:40 م
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على بحيرة البرلس صور
الحملة
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الفجر
 
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر، التى قامت بها شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير ادارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والنقيب ناصر الشناوى، رئيس شرطة مسطحات البرلس، والنقيب علاء حجاج، رئيس شرطة مسطحات سيدى سالم.

أسفرت جهود الحملة المشتركة بين قسم مسطحات سيدى سالم والبرلس عن ازالة 390 علبة غزل دورة مخالف بطول 3900 متر تقريبًا، وتم ازالة 200 جوبية صيد زريعة مخالفة، وازالة 400 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وازالة 2400 متر غزل جانب، كما تم ازالة12 حالة تحاويط من ورد النيل والغرائز الخشبية، وازالة 1900 متر غزل بشنين، فضلًا عن ضبط السيارة رقم 61808 نقل كفرالشيخ قيادة "ع.ع.أ" وهى محملة بزريعة الأسماك الصغيرة من نوع البلطي بعدد146 كيس أبيض شفاف بكل كيس 100 وحدة زريعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8524 جنح مركز البرلس.

قال محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع الأمن ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة.
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